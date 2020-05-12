Спорт

19:47 12.05.2020

Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус и после получения результатов команда может начать тренироваться

1 мин читать
Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус и после получения результатов команда может начать тренироваться

Все игроки и тренеры первой команды донецкого "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

"После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. "Горняки" ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе", - сообщает во вторник пресс-служба клуба.

12 мая футболисты и тренеры "Шахтера" собрались в тренировочном комплексе "Святошин".

Теги: #футбол #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 11.05.2020
Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

14:30 11.05.2020
Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

19:39 28.04.2020
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

14:21 28.04.2020
ФК "Шахтер" первым в Украине присоединился к игре фэнтези-футбол будущего Sorare, где болельщики могут обмениваться блокчейн-изображениями футболистов

ФК "Шахтер" первым в Украине присоединился к игре фэнтези-футбол будущего Sorare, где болельщики могут обмениваться блокчейн-изображениями футболистов

17:12 24.04.2020
Канал ФК "Шахтер" будет доступен абонентам "Воли"

Канал ФК "Шахтер" будет доступен абонентам "Воли"

18:22 15.04.2020
ФК "Шахтер" запустил клубный телеканал

ФК "Шахтер" запустил клубный телеканал

22:59 14.04.2020
ФК "Шахтер" выпустил книгу для детей о футболе

ФК "Шахтер" выпустил книгу для детей о футболе

17:42 06.04.2020
Минцифры, фонд Ахметова и "Шахтер" презентовали проект "Диджитал-физкультура для школьников" с участием звезд спорта

Минцифры, фонд Ахметова и "Шахтер" презентовали проект "Диджитал-физкультура для школьников" с участием звезд спорта

15:01 06.04.2020
В Харьковскую область поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 от ФК "Шахтер" и фонда Ахметова - ОГА

В Харьковскую область поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 от ФК "Шахтер" и фонда Ахметова - ОГА

18:06 01.04.2020
Матчи футбольных сборных, запланированные на июнь, переносятся из-за коронавируса - УЕФА

Матчи футбольных сборных, запланированные на июнь, переносятся из-за коронавируса - УЕФА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДИНАМО ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛ

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

УПЛ МЕТРЕВЕЛИ ФУТБОЛ

Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

ИНФРАСТРУКТУРА УКРАИНА ЕРМАК СПОРТ

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

УЕФА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ БИЛЕТЫ ВОЗВРАТ

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

ФРАНЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЕ ФУТБОЛ СЕЗОН

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

ПОСЛЕДНЕЕ

ФИФА и УЕФА не проводили расследований о каких-либо финансовых злоупотреблениях Павелко, отмечают в УАФ

Три футболиста "Фиорентины" подхватили коронавирус

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

"Формула-1" может стартовать в июле в Австрии, первые этапы пройдут без зрителей - организатор гонок

Олимпийские игры-2020 в Токио нельзя перенести больше, чем на один год - глава организационного комитета

Минспорта дал разъяснения по организации тренировок спортсменов штатных сборных команд Украины в условиях карантина

Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится

Кабмин разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 15-24 июля 2022 года - Минспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА