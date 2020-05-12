Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус и после получения результатов команда может начать тренироваться

Все игроки и тренеры первой команды донецкого "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

"После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. "Горняки" ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе", - сообщает во вторник пресс-служба клуба.

12 мая футболисты и тренеры "Шахтера" собрались в тренировочном комплексе "Святошин".