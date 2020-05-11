Спорт

15:53 11.05.2020

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

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Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) 12 мая возобновит тренировочный процесс, игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

"На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского "Динамо" возвращение к полноценному тренировочному процессу. Команда соберется на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине", - сказано в сообщении на официальном сайте "Динамо".

Отмечается, что почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Так, игроки тренировались дома, выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

"Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда "Динамо", тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 11 мая Кабинет министров Украины в связи со смягчением карантинных мер разрешил проведение командных тренировок спортсменов. Так, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Теги: #динамо #тренировки #футбол
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