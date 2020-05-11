Спорт

14:30 11.05.2020

Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

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Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

Кандидат в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги, спортивный журналист, телеведущий и медиа-менеджер Михаил Метревели считает, что для развития футбольной инфраструктуры в Украине необходима финансовая помощь государства.

"Главная задача президента лиги – обеспечить условия, комфортные и для участников, и для болельщиков. Лига должна быть в авангарде этого движения. Мы приглашаем гостей посмотреть наше зрелище. Куда им приходить? Там, где небезопасно, где нет комфорта, где отсутствует сервис? Все клубы заинтересованы в этом, они делают все возможное, но построить арену – это очень большие деньги. И сейчас нужно помочь клубам. Кто поможет клубам? Без участия государства, без их доброй воли ничего не получится", - сказал он в эфире программы "Великий футбол".

Метревели отметил, что в 2020 году государство планирует потратить на строительство дорог 70 млрд грн. "Почему бы не найти еще хотя бы 1,5% от этой суммы и не запланировать 1 млрд грн в год на развитие спортивной инфраструктуры в Украине. Соотношение это не очень большое, и, имея добрую волю и расчеты экономической целесообразности, это должно дать эффект для всех нас", - указал он.

На пост президента УПЛ, помимо Метревели, претендуют также глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко и экс-вице-президент ФК "Карпаты", агент Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая.

Теги: #упл #метревели #футбол
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