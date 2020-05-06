Спорт

00:02 06.05.2020

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

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В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

В Украине начинается государственный проект под рабочим названием "Украина - чемпион!" по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.

 Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак во вторник на селекторном совещании с главами облгосадминистраций, в котором приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк, советник главы ОП по вопросам спорта Елена Говорова и член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд, - сказал руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года. "Очень важно, и я хочу это подчеркнуть, чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил он.

Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм.

 "Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемию, и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире", - отметил он.

 Руководитель Офиса президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их чествования.

Министр спорта Гутцайт поддержал инициативу Офиса президента и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

"Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а затем они будут уже олимпийцами", - сказал он.

 

            рл

Теги: #инфраструктура #украина #ермак #спорт
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