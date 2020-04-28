Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Сезон во французском футболе завершен досрочно, матчи чемпионата страны-2018/19 больше не состоятся.

Как сообщает L'Equipe, премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник обнародовал стратегию борьбы с коронавирусом. В рамках этой стратегии отменяются все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, в том числе футбольных.

О том, будет ли объявлен чемпион страны, станет известно позднее. В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Пари Сен-Жермен". В 27 матчах команда набрала 68 очков. На 12 баллов от нее отстает "Марсель", сыгравший на матч больше.