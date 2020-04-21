Минспорта дал разъяснения по организации тренировок спортсменов штатных сборных команд Украины в условиях карантина

Министерство молодежи и спорта Украины дало разъяснения по организации спортсменами штатных команд национальных сборных Украины индивидуальных тренировки в условиях карантина.

Согласно информации на сайте министерства, разрешается проведение индивидуальных тренировочных занятий (бег, ходьба, езда на велосипеде и инвалидной коляске) спортсменам штатных сборных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, которые комплектуются Минспорта (1378 спортсменов и 631 тренер по олимпийским видам спорта, 193 спортсменов и 42 тренера по неолимпийским видам спорта, 680 спортсменов и 197 тренеров по видам спорта лиц с инвалидностью).

Отмечается, что вместе со спортсменом на индивидуальных тренировках разрешается пребывание дополнительно не более одного человека (тренер, специалист по медицинскому, научно-методическому обеспечению, настройке и ремонту велосипеда, видеосъемки, лицо, сопровождающее спортсмена с инвалидностью) для обеспечения организационного сопровождения такого занятия.

Такие тренировки можно проводить в непосредственной близости к своему мест проживания, вдоль улиц, дорог и только на открытом воздухе.

По мнению Минспорта, такие тренировки нужны для выполнения объема работ, направленных на улучшение физического и психологического состояния, развития физических качеств с учетом специфики вида спорта, восстановления и коррекции физических затрат, а также с направлением (в случае возможности) развития специально-технической подготовки.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение рекомендованной социальной безопасной дистанции между лицами, обеспечение участников тренировок средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и условий карантина, установленных в населенном пункте, являются обязательными условиями тренировок.