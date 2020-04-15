Спорт

18:22 15.04.2020

ФК "Шахтер" запустил клубный телеканал

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ФК "Шахтер" запустил клубный телеканал

Телеканал ФК "Шахтер" сегодня, 15 апреля, начал вещание в тестовом режиме, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Сегодня, 15 апреля, начал вещание клубный ТВ-канал ФК "Шахтер". Работа проводится пока в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей. В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео-контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно. С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv", - написал Палкин на странице в Фейсбуке.

Гендиректор клуба добавил, что в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT-провайдеров.

Теги: #телеканал #футбол
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