Спорт

14:54 13.04.2020

Программа деятельности Кабмина предусматривает развитие культуры волонтерства в Украине

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Программа деятельности Кабмина предусматривает развитие культуры волонтерства в Украине

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает внедрение механизмов поддержки гражданами волонтерских организаций и развитие спортивной инфраструктуры. Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о спортивном и патриотическом воспитании граждан предусматривает обеспечение развития спорта в регионах Украины, развитие и реконструкцию спортивной инфраструктуры, доступной для всех слоев населения, в том числе для лиц с инвалидностью, и популяризация здорового образа жизни.

Также программа предполагает обеспечение участия спортсменов национальных сборных команд на международной спортивной арене и проведения на территории Украины международных спортивных соревнований.

Кроме того, предусматривается повышение уровня экономической и общественной активности молодежи, ее интеграции в общественную жизнь и адаптации к вызовам.

Среди прочего, предусматривается развитие культуры волонтерства среди детей и молодежи, повышение способности организаций, которые привлекают к своей деятельности волонтеров, в том числе путем внедрения механизма поддержки гражданами таких организаций.

Также будет проходить налаживание межрегионального и межведомственного взаимодействия в сфере национально-патриотического воспитания с целью утверждения единой национальной системы ценностей.

Теги: #программа #волонтеры #спорт #кабмин
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