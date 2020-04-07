Спорт

20:03 07.04.2020

FIFA из-за коронавируса рекомендует продлить контракты игроков, рассчитанные до конца текущего сезона, до фактического завершения чемпионатов

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FIFA из-за коронавируса рекомендует продлить контракты игроков, рассчитанные до конца текущего сезона, до фактического завершения чемпионатов

Международная федерация футбола (FIFA) выступила с рекомендацией пролонгировать истекающие в конце сезона соглашения с игроками на срок продления национальных чемпионатов, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

"Контракты, срок которых истекает в конце сезона, а дата окончания совпадает с окончанием сезона, предлагается продлить до реального завершения сезонов, которые приостановлены в большинстве стран", - говорится в заявлении FIFA, текст которого опубликован на сайте организации.

"Аналогичный принцип применяется к контрактам, которые должны начаться в начале нового сезона. Это означает, что вступление в силу таких контрактов откладывается до фактического начала следующего сезона", - отмечается там же.

FIFA также разрешит перенести сроки начала и окончания трансферных окон в национальных чемпионатах так, чтобы они прошли после окончания текущего сезона и перед стартом следующего.

Пандемия коронавируса парализовала мировой спорт: многие международные и национальные турниры перенесены или отменены. В чемпионатах стран по футболу были объявлены паузы на неопределенный срок.

Теги: #коронавирус #fifa
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