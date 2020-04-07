Спорт

12:53 07.04.2020

Исключение для спортсменов по карантинным ограничениям делать не будут - Кличко

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Исключение для спортсменов по карантинным ограничениям делать не будут - Кличко

Ограничения, предложенные Кабинетом министров Украины, во время карантина касаются всех, в том числе и спортсменов, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет. Даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки. Даже Олимпийские игры в Токио перенесли", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Он подчеркнул, что если спортсмены думают, что они защищены от вируса, то это не соответствует действительности.

"Те, кто боятся потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье и даже жизнь", - пояснил Кличко.

Он отметил, что "ему тоже не хватает занятий активным спортом как профессиональному спортсмену".

"Я занимаюсь дома", - рассказал Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус #спорт
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