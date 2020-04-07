Гутцайт: Мы избавляемся тендерного троллинга

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявляет о внесении ряда изменений в тендерную документацию с целью поставки исключительно оригинальной и качественной продукции в сфере спорта.

"Сейчас мы уже на финишной прямой с изменениями в тендерной документации, в том числе в проекте договора, который будет заключен с победителем. Это делается для нахождения более надежных поставщиков и улучшения качества поставленной продукции. А самое главное - подтверждение ее легальности. Мы избавляемся тендерного троллинга", - цитирует Гутцайта пресс-служба Минспорта.

В частности, вводится тендерное обеспечение на представление предложений, которое делает невозможным потом отказ участника от заключения договора. В свою очередь, это дает гарантии, что именно этот участник, предложивший определенную цену и победил в тендере, полностью выполнит свои обязательства.

Отмечается, что тендерное обеспечение будет устанавливаться только на торгах в размере более 200 тыс. грн, а срок поставки продукции увеличивается до 3-х месяцев.

"Спортсмен, который представляет государство на международном уровне, должен тренироваться на лучшем, безопасном и качественном оборудовании. Потому что от этого зависит не только его результаты, но и жизнь", - добавил Гутцайт.