Турнир Большого шлема в Уимблдоне отменен впервые с 1945 года

Организаторы турнира Большого шлема Уимблдон-2020 в Великобритании приняли решение не проводить соревнование в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"С большим сожалением главный совет Всеанглийского клуба (AELTC) и Комитет по управлению чемпионатами сегодня приняли решение, что турнир 2020 года будет отменен из-за проблем со здравоохранением, связанных с коронавирусом", - сообщает пресс-служба турнира.

"134-й турнир состоится с 28 июня по 11 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Таким образом, турнир не состоится впервые с 1945 года.