Спорт

18:06 01.04.2020

Матчи футбольных сборных, запланированные на июнь, переносятся из-за коронавируса - УЕФА

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Матчи футбольных сборных, запланированные на июнь, переносятся из-за коронавируса - УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матчей национальных мужских и женских команд, запланированные на июнь, из-за пандемии коронавируса.

"Все матчи мужских и женских национальных сборных, которые должны были состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Кроме того, переносится ряд матчей, включая товарищеские, и турниров среди юношеских и молодежных команд.

Отложен также финал Лиги чемпионов по футзалу, запланированный на апрель 2020 года.

Решения были приняты после видеоконференции с участием генеральных секретарей всех 55 ассоциаций-членов УЕФА и с учетом рекомендаций рабочей группы, созданной 17 марта.

Теги: #уефа #футбол #коронавирус
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