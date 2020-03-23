Спорт

09:38 23.03.2020

Канада решила не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 из-за COVID-19

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Канада решила не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 из-за COVID-19

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады при поддержке правительства страны приняли решение не отправлять свои команды на Олимпийские и параолимпийские игры летом 2020 года в Токио.

"Канадский олимпийский комитет (COC) и канадский параолимпийский комитет (CPC) настоятельно призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный параолимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Игр на один год, и мы предлагаем им нашу полную поддержку в преодолении всех сложностей, связанных с переносом сроков проведения Игр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального Олимпийского комитета Канады.

"Хотя мы признаем неизбежные сложности, связанные с отсрочкой, нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества", - отметили комитеты.

Ранее к МОК с призывом отложить Олимпиаду, пока пандемия коронавируса не будет взята под контроль, обратилось сообщество спортсменов Global Athlete.

"Поскольку мир объединяется, чтобы ограничить распространение вируса COVID-19, МОК должен сделать то же самое", - говорится в пресс-релизе организации.

Спустя несколько часов, президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.

Летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.

Теги: #коронавирус #олимпиада #канада #токио
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