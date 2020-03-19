Олимпийский огонь передали Токио

Торжественная церемония передачи олимпийского огня городу-хозяину летней Олимпиады 2020 года Токио прошла на Панафинейском стадионе в Афинах.

"В соответствии с рекомендациями властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей", - сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Пламя, зажженное Верховной жрицей, было передано президенту Олимпийского комитета Греции, который, в свою очередь, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Далее Олимпийский огонь будет отвезен в Японию. Эстафета в Токио стартует 26 марта.

Ранее МОК заявлял, что пока не планирует переносить в другой город или отменять летнюю Олимпиаду в Токио. Сама Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.