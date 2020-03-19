Спорт

12:49 19.03.2020

Олимпийский огонь передали Токио

1 мин читать
Олимпийский огонь передали Токио

Торжественная церемония передачи олимпийского огня городу-хозяину летней Олимпиады 2020 года Токио прошла на Панафинейском стадионе в Афинах.

"В соответствии с рекомендациями властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводилась без зрителей", - сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Пламя, зажженное Верховной жрицей, было передано президенту Олимпийского комитета Греции, который, в свою очередь, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Далее Олимпийский огонь будет отвезен в Японию. Эстафета в Токио стартует 26 марта.

Ранее МОК заявлял, что пока не планирует переносить в другой город или отменять летнюю Олимпиаду в Токио. Сама Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Теги: #олимпиада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 12.03.2020
Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

11:02 12.03.2020
Япония продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на пандемию коронавируса

Япония продолжает готовиться к Олимпиаде, несмотря на пандемию коронавируса

08:44 05.03.2020
Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020, несмотря на распространение коронавируса

Япония подтвердила готовность принять Олимпиаду-2020, несмотря на распространение коронавируса

15:44 03.03.2020
МОК подтвердил проведение Олимпиады - 2020 в Японии

МОК подтвердил проведение Олимпиады - 2020 в Японии

10:40 03.03.2020
Бородянский проведет переговоры с Discovery по предоставлению прав украинским коммерческим вещателям на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

Бородянский проведет переговоры с Discovery по предоставлению прав украинским коммерческим вещателям на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

12:19 21.02.2020
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады-2020 из Токио в Лондон из-за коронавируса

В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады-2020 из Токио в Лондон из-за коронавируса

07:52 13.02.2020
Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио

Коронавирус не повлияет на проведение Олимпийских игр в Токио

13:36 11.02.2020
Бородянский просит Минздрав и МИД оперативно информировать об эпидемиологической ситуации в связи с подготовкой к Олимпиаде-2020 в Токио

Бородянский просит Минздрав и МИД оперативно информировать об эпидемиологической ситуации в связи с подготовкой к Олимпиаде-2020 в Токио

12:18 11.02.2020
Подготовка к олимпиаде и паралимпиаде-2020 в Токио проходит без критических проблем - Гончарук

Подготовка к олимпиаде и паралимпиаде-2020 в Токио проходит без критических проблем - Гончарук

09:49 23.09.2019
Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио - газета

Российских спортсменов могут не пустить на Олимпиаду в Токио - газета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине приостановлены все турниры по футболу и футзалу

УЕФА из-за коронавируса заморозила все свои турниры, будет думать, когда их доигрывать

УЕФА переносит чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год из-за коронавируса - газета

УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные теннисные турниры приостановлены до 7 июня из-за коронавируса

В Украине приостановлены все турниры по футболу и футзалу

УЕФА из-за коронавируса заморозила все свои турниры, будет думать, когда их доигрывать

УЕФА вернет деньги за билеты на Евро-2020 тем, кто не сможет приехать на матчи в 2021 году

УЕФА переносит чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

МОК приостановил квалификацию на олимпийский турнир 2020 года в Лондоне из-за коронавируса

Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса

Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

"Шахтер" обыграл "Вольфсбург" на выезде в Лиге Европы

Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год из-за коронавируса - газета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА