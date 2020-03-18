Спорт

20:19 18.03.2020

Международные теннисные турниры приостановлены до 7 июня из-за коронавируса

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Международные теннисные турниры приостановлены до 7 июня из-за коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение приостановить турниры до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

"Из-за вспышки заболевания коронавирусом COVID-19 все турниры WTA и ATP будут приостановлены до 7 июня", - говорится в сообщении.

"Приостановлены турниры ATP / WTA в Мадриде и Риме, а также соревнования WTA в Страсбурге и Рабате и соревнования ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе", - отмечается в сообщении.

"Сезон в профессиональном теннисе приостановлен до 7 июня 2020 года, включая турниры ATP Challenger Tour и World Tennis Tour ITF. В настоящее время турниры, которые проводятся с 8 июня 2020 года, пока не отменяются", - подчеркивают ассоциации.

Теги: #коронавирус #теннис #турнир
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