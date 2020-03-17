В Украине приостановлены все турниры по футболу и футзалу

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех соревнований на территории страны.

Как сообщает официальный сайт организации, во исполнение решения Кабинета министров Украины УАФ обязала в период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения по данному вопросу приостановить проведение всех соревнований Украинской Премьер-лиги, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ.

Приостановлены также соревнования высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди команд девушек во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.