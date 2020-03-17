Спорт

17:36 17.03.2020

УЕФА из-за коронавируса заморозила все свои турниры, будет думать, когда их доигрывать

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УЕФА из-за коронавируса заморозила все свои турниры, будет думать, когда их доигрывать

В УЕФА подтвердили, что решили приостановить все свои турниры из-за ситуации с коронавирусом, и теперь будут определять, когда их можно будет доиграть.

"Проведение всех соревнований и матчей, проводимых УЕФА (включая товарищеские) на уровне клубов и национальных сборных, как у мужчин, так и у женщин, приостанавливается вплоть до дальнейших распоряжений. Планировавшиеся на конец марта товарищеские матчи сборных и стыковые матчи в преддверии Чемпионата Европы (перенесенного с 2020 на 2021 год - ИФ) переносятся на "окно", которое образовалось в начале июня", - говорится в сообщении союза.

Таким образом, это решение коснется, в частности, таких турниров, как Лига Чемпионов и Лига Европы.

Ранее о том, что в УЕФА приняли решение о замораживании этих двух турниров, сообщала со ссылкой на свои источники французская газета "Экип". Газета поясняла, что оба турнира будут доиграны, когда вспышка коронавируса пойдет на спад.

При этом в УЕФА предупредил, что будут следить за развитием ситуации с коронавирусом в Европе, и если потребуется, внесут корректировки в этот план.

Кроме того, в УЕФА создают рабочую группу, в которую войдут представители национальных футбольных чемпионатов и футбольных клубов, чтобы определить, когда именно можно доиграть матчи текущего футбольного сезона и обсудить любые другие последствия принятого решения.

Распространение коронавируса парализовало многие сферы жизни в Европе, в частности, спорт. Ведущие европейские футбольные лиги были вынуждены приостановить проведение матчей.

Теги: #уефа #футбол #коронавирус
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