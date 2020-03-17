УЕФА вернет деньги за билеты на Евро-2020 тем, кто не сможет приехать на матчи в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обещает компенсировать расходы на билеты на матчи чемпионата Европы-2020 болельщикам, которые не смогут посетить турнир в следующем году.

"УЕФА хотел бы заверить обладателей билетов, что, если они не смогут присутствовать на матчах турнира в 2021 году, стоимость билетов и билетных пакетов будет возвращена в полном объеме. В течение следующего месяца дополнительная информация о процедуре возврата будет отправлена обладателям билетов по электронной почте, а также опубликована на сайте euro2020.com/tickets", - говорится в заявлении УЕФА.

Во вторник УЕФА объявил, что из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Европы-2020 перенесен на следующий год. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 городах, включая Санкт-Петербург, где запланированы три игры группового этапа и встреча в рамках 1/4 финала.