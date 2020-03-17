Спорт

14:58 17.03.2020

УЕФА переносит чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

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УЕФА переносит чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза со ссылкой на УЕФА.

"Чемпионат Европы отложен до лета 2021 года. Об этом УЕФА сообщил во вторник на встрече с государствами-членами. Новые даты турнира - с 11 июня по 11 июля", - говорится в сообщении.

УЕФА во вторник проводит переговоры с представителями 55 федераций, входящих в союз, на которых обсуждается возможность проведение соревнований в условиях пандемии коронавируса.

Матчи чемпионата Европы 2020 года должны пройти в 12 городах

Теги: #уефа #чемпионат_европы #футбол #коронавирус
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