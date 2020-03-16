Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

Женская сборная Украины по дзюдо, состоящая из 14 спортсменок и тренера, вернулась из Греции в Украину через Болгарию благодаря помощи украинских консулов в Греции, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Женская сборная Украины по дзюдо (14 спортсменок + тренер) должна возвращаться с Салоников. Но авиакомпания отменила рейс. Консулы Украины в Греции оперативно нашли перелет через Софию. Сегодня в 9:25 утра наша сборная приземлилась в Украине. Приветствую дома!" – написал он в Twitter в понедельник.