Спорт

12:17 16.03.2020

Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

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Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

Женская сборная Украины по дзюдо, состоящая из 14 спортсменок и тренера, вернулась из Греции в Украину через Болгарию благодаря помощи украинских консулов в Греции, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Женская сборная Украины по дзюдо (14 спортсменок + тренер) должна возвращаться с Салоников. Но авиакомпания отменила рейс. Консулы Украины в Греции оперативно нашли перелет через Софию. Сегодня в 9:25 утра наша сборная приземлилась в Украине. Приветствую дома!" – написал он в Twitter в понедельник.

Теги: #сборная #дзюдо #кулеба
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Интерфакс-Украина
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