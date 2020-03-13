Спорт

00:08 13.03.2020

"Шахтер" обыграл "Вольфсбург" на выезде в Лиге Европы

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"Шахтер" обыграл "Вольфсбург" на выезде в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1 на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Матч проходил без зрителей в связи с эпидемией коронавируса в мире.

На 17-й минуте счет в матче открыл форвард сборной Украины Жуниор Мораес. Через пять минут "горняки" могли развить успех, но Виктор Коваленко не реализовал пенальти. В самой концовке первого тайма пенальти не реализовал уже форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст.

В дебюте второго тайма защитник немецкой команды Джон Брукс сравнял счет. А на 73-й минуте бразильский полузащитник Маркос Антонио вновь вывел гостей вперед и в итоге принес "Шахтеру" победу.

Ответный матч, согласно календарю соревнований, должен был состояться 19 марта в Харькове, но его проведение, как и остальных матчей европейских футбольных турниров, теперь под вопросом из-за ситуации с коронавирусом.

Теги: #украина #футбол
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