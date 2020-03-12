Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Ближайшие два тура чемпионата Испании по футболу отложены на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.

Как говорится в заявлении на сайте Ла Лиги, главном дивизионе испанского футбола, решение принято с учетом карантина, введенного в "Реале", а также "возможных положительных тестах у игроков других клубов".

"Данное решение будет пересмотрено после завершения карантина, установленного в указанном клубе и с учетом других возможных вариантов развития ситуации", - говорится в сообщении.

В четверг пресс-служба "Реала" сообщила о том, что баскетболисты и футболисты мадридского клуба помещены в карантин. Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов "королевского клуба" был выявлен коронавирус.

"Реал Мадрид" сообщает, что у члена нашей основной баскетбольной команды выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин", - говорится в сообщении. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани.