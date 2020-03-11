Спорт

17:30 11.03.2020

Конгресс ФИФА, запланированный на июнь, перенесен на сентябрь из-за коронавируса

1 мин читать
Конгресс ФИФА, запланированный на июнь, перенесен на сентябрь из-за коронавируса

Международная федерация футбола приняла решение перенести Конгресс, запланированный на 5 июня, на 18 сентября, сообщает в среду пресс-служба ФИФА.

Место проведения не менялось, Конгресс пройдет в Аддис-Абебе (Эфиопия).

"В связи с распространением коронавируса (COVID-19) многие международные организации и органы здравоохранения рекомендовали воздержаться от организации международных мероприятий. Озабоченность состоянием здоровья участников, а также ограничения на поездки во многих странах привели к отмене или переносу многих подобных мероприятий в различных частях мира. Учитывая это и учитывая желание ФИФА провести Конгресс, в котором смогут принять участие все ассоциации-члены, Бюро Совета ФИФА вчера приняло решение перенести 70-й конгресс ФИФА с 5 июня 2020 года на 18 сентября 2020 года в Аддис-Абебе, Эфиопия", - говорится в сообщении.

Кроме того, заседание Совета ФИФА, запланированное на 20 марта 2020 года, также было перенесено. Новая дата станет известна позднее.

Теги: #коронавирус #фифа #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 11.03.2020
Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины

18:15 11.03.2020
Бизнес в Украине из-за коронавируса ограничивает командировки, посещение офисов посторонними лицами, тестирует работу вне офиса

Бизнес в Украине из-за коронавируса ограничивает командировки, посещение офисов посторонними лицами, тестирует работу вне офиса

17:12 11.03.2020
В Испании подтвердили заражение коронавирусом у 2,124 тыс. человек

В Испании подтвердили заражение коронавирусом у 2,124 тыс. человек

17:05 11.03.2020
Украина с 12 марта сократит количество работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49

Украина с 12 марта сократит количество работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49

17:03 11.03.2020
Украина фактически прекращает авиасообщение с Италией - Шмыгаль

Украина фактически прекращает авиасообщение с Италией - Шмыгаль

16:43 11.03.2020
Верховная Рада и местные администрации не будут отменять заседания из-за карантина

Верховная Рада и местные администрации не будут отменять заседания из-за карантина

16:34 11.03.2020
Один вице-президент Ирана выздоровел, другой - заболел коронавирусом

Один вице-президент Ирана выздоровел, другой - заболел коронавирусом

16:25 11.03.2020
Начальник полиции Киева: Мы будем реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса

Начальник полиции Киева: Мы будем реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса

16:12 11.03.2020
Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

16:08 11.03.2020
В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прибывшую из Италии женщину - ОГА

В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прибывшую из Италии женщину - ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей

"Шахтер" вернет деньги за билеты болельщикам на матч ЛЕ в Вольфсбурге, который пройдет без зрителей

Украина сыграет в элитном дивизионе Лиги наций в группе с Германией, Испанией и Швейцарией

"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские синхронисты завоевали семь золотых медалей

Товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей

"Шахтер" вернет деньги за билеты болельщикам на матч ЛЕ в Вольфсбурге, который пройдет без зрителей

НОК Украины поддерживает кандидатуру Гутцайта на пост главы Минспорта

Украина сыграет в элитном дивизионе Лиги наций в группе с Германией, Испанией и Швейцарией

Суд в США отклонил апелляционную жалобу фигуристки Баюл на решение по ее иску к Украине - Малюська

"Шахтер" запустил тренировки для детей с инвалидностью на постоянной основе в Полтаве

"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА