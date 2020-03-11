Конгресс ФИФА, запланированный на июнь, перенесен на сентябрь из-за коронавируса

Международная федерация футбола приняла решение перенести Конгресс, запланированный на 5 июня, на 18 сентября, сообщает в среду пресс-служба ФИФА.

Место проведения не менялось, Конгресс пройдет в Аддис-Абебе (Эфиопия).

"В связи с распространением коронавируса (COVID-19) многие международные организации и органы здравоохранения рекомендовали воздержаться от организации международных мероприятий. Озабоченность состоянием здоровья участников, а также ограничения на поездки во многих странах привели к отмене или переносу многих подобных мероприятий в различных частях мира. Учитывая это и учитывая желание ФИФА провести Конгресс, в котором смогут принять участие все ассоциации-члены, Бюро Совета ФИФА вчера приняло решение перенести 70-й конгресс ФИФА с 5 июня 2020 года на 18 сентября 2020 года в Аддис-Абебе, Эфиопия", - говорится в сообщении.

Кроме того, заседание Совета ФИФА, запланированное на 20 марта 2020 года, также было перенесено. Новая дата станет известна позднее.