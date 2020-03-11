Спорт

15:28 11.03.2020

Украинские синхронисты завоевали семь золотых медалей

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Украинская сборная по синхронному плаванию завоевала семь золотых медалей из десяти возможных на первом этапе Мирвой серии FINA (Международной аматорськой федерации плавания), который проходил в Париже, сообщил  Национальный олимпийский комитет Украины. В итоге команда заняла первое общекомандное место в медальном зачете.

Представители сборной выступали в 5 командных видах — технический дуэт, свободный дуэт, технический командный номер, свободный командный номер и свободная комбинация — и во всех одержали победы.

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Интерфакс-Украина
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