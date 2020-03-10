Спорт

21:03 10.03.2020

Товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей

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Товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей

Товарищеский матч между национальными сборными Польши и Украины, запланированный на 31 марта, состоится без зрителей, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20:45 по местному времени), состоится при пустых трибунах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе - футбольных матчей, приняло сегодня польское правительство.

В связи с этим деньги за уже приобретенные на матч билеты будут возвращены.

Ранее правительство Польши приняло решение об отмене всех массовых мероприятий для предотвращения коронавируса.

Теги: #польша #украина
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