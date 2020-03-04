Спорт

13:24 04.03.2020

НОК Украины поддерживает кандидатуру Гутцайта на пост главы Минспорта

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НОК Украины поддерживает кандидатуру Гутцайта на пост главы Минспорта

Национальный олимпийский комитет Украины поддерживает инициативу о назначении Вадима Гутцайта на должность главы Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"Олимпийская семья Украины во главе с президентом НОК, Олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой полностью поддерживает инициативу о назначении Вадима Гутцайта на должность министра спорта Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НОК в Facebook в среду.

В Комитете отмечают, что Гутцайт прошел путь от спортсмена к управленцу, получив на каждом из этапов необходимый опыт и знания. "Олимпийский чемпион по фехтованию, главный тренер сборной, который привел, в частности, нашу команду саблисток во главе с Ольгой Харлан к триумфальному "золоту" Олимпийских игр в Пекине, впоследствии президент Федерации фехтования, вице-президент Украинской академии спорта… директор Государственного предприятия олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа", директор департамента молодежи и спорта Киевского городского совета, член исполкома Национального олимпийского комитета Украины", - говорится в сообщении.

В НОК отмечают преданность Гутцайта делу и "личное заботливое отношение к атлетам", а также убеждены, что он способен эффективно и успешно управлять центральным органом исполнительной власти.

Гутцайт, 1971 г.р., фехтовальщик на саблях, участник Олимпийских игр 1992, 1996 и 2000 гг, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачете. Впоследствии тренер, Заслуженный тренер Украины (2003), член исполкома НОК. В 2017 году возглавил Федерацию фехтования Украины, а в 2018 - департамента молодежи и спорта КГГА.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №81, но потом отказался от участия в выборах, заявив, что больше пользы принесен в исполнительной власти, нежели в парламенте.

Как сообщалось, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский после заседания фракции во вторник вечером сообщил журналистам, в частности, что на должность министра молодежи и спорта предложена кандидатура Гутцайта.

Теги: #минспорта #кадры #кабмин
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