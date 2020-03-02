Суд в США отклонил апелляционную жалобу фигуристки Баюл на решение по ее иску к Украине - Малюська

Суд в США отклонил апелляционную жалобу фигуристки Оксаны Баюл на решение по ее иску к государству Украина, сообщил министр юстиции Денис Малюська на странице в Фейсбуке.

"Легенда украинского фигурного катания, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государства Украина о взыскании $50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (с Делавэра и BVI)", - написал Малюська в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что обоснованием иска было якобы нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

"По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению", - сообщил он.

По словам Малюська, Баюл и ее адвокаты подали апелляцию на это решение. "В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета", - написал министр.