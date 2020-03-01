Спорт

19:12 01.03.2020

"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

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"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

Донецкий "Шахтер" в воскресенье проиграл полтавской "Ворскле" на выезде со счетом 0:1 в 20-м туре украинской Премьер-лиги.

Это поражение стало для действующих чемпионов первым в нынешнем сезоне. Кроме того, "горняки" прервали свою 48-матчевую серию без поражений во внутреннем чемпионате, которая длилась с августа 2018 года.

При этом киевское "Динамо" в пятницу также уступило на выезде со счетом 1:3 СК "Днепр-1".

После 20 туров УПЛ "Шахтер" лидирует в турнирной таблице с 53 набранными очками. На втором месте после отчетного тура идет луганская "Заря" с 40 очками, "Динамо" – на третьем месте с 39 очками. У "Десны" – 36 очков, у "Александрии" – 34.

Теги: #упл #динамо #футбол #шахтер
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