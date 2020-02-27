Итальянский футболист заразился коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) среди профессиональных футболистов зафиксирован в Италии.

Как сообщает La Nazione, речь идет о 22-летнем игроке одного из клубов Серии С – третьего по значимости дивизиона в итальянском футболе.

Имя футболиста не указывается, известно, что он проживает в провинции Сиена. В прошлое воскресенье спортсмен из-за недомогания не смог сыграть в матче первенства страны. Вскоре он сдал анализы, которые дали положительный результат на коронавирус.

В Италии за последние дни выявили 400 случаев заражения коронавирусом, из них четверо - дети. 12 заболевших умерли. На фоне распространения инфекции вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по контролю за коронавирусом, призвала россиян отказаться от поездок в Италию.

Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накануне объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" в Милане пройдет при пустых трибунах

"В соответствии с решениями итальянских властей, матч Лиги Европы УЕФА между "Интернационале" (Милан) и болгарским "Лудогорцем" (Разград) пройдет за закрытыми дверями на миланском стадионе "Сан-Сиро" в четверг", - говорится в сообщении. Причина – вспышка коронавируса в Италии.