Спорт

15:31 27.02.2020

Коронавирус поразил первого профессионального футболиста в Италии

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Коронавирус поразил первого профессионального футболиста в Италии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) среди профессиональных футболистов зафиксирован в Италии.

Как сообщает La Nazione, речь идет о 22-летнем игроке одного из клубов Серии С, третьего по значимости дивизиона в итальянском футболе. Имя футболиста не называется, но известно, что он проживает в провинции Сиена. В прошлое воскресенье спортсмен из-за недомогания не смог сыграть в календарном матче. Вскоре он сдал анализы, которые дали положительный результат на коронавирус.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло до 400, скончались 12 пациентов.

Новый коронавирус covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 82 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,8 тыс. случаев. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Иране, Южной Корее, Италии, на территории Японии, Франции, Тайване, на Филиппинах.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накануне объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" в Милане пройдет при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса.

Теги: #италия #футболист #коронавирус
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