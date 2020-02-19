Обеспечивать порядок в день матча "Шахтер"-"Бенфика" в Харькове будут 1600 правоохранителей

Во время матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" (Украина, Донецк) - "Бенфика" (Португалия, Лиссабон), который пройдет в четверг на стадионе "Металлист" в Харькове, обеспечивать охрану порядка будет полиция совместно с приданными силами.

"Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 1200 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ожидается, что матч посетят около 25 тысяч болельщиков.

По информации департамента инфраструктуры Харьковского горсовета, в связи с матчем движением транспорта вблизи стадиона (по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой) будет запрещено с 17:30 до 22:30.