Спорт

19:17 18.02.2020

Rexona стала премиум-партнером ФК "Шахтер"

1 мин читать
Rexona стала премиум-партнером ФК "Шахтер"

Торговая марка Rexona стала премиум-партнером футбольного клуба "Шахтер", 18 февраля был подписан соответствующий договор о сотрудничестве.

 "Сотрудничество предусматривает создание промоматериалов и активностей для болельщиков", - сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что сотрудничество с глобальным брендом в сфере гигиены имеет для клуба большое значение. "Учитывая большой опыт присутствия Rexona в профессиональном спорте и в сфере активаций спортивных проектов, уверен, партнерство будет эффективным для клуба и привлекательным для наших болельщиков", - указал он.

"Шахтер" – первый в Украине и четвертый в мире клуб после "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", заключивший с Rexona договор о сотрудничестве. Торговая марка британско-нидерландской компании Unilever, одного из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, представлена на рынке Украины уже более 20 лет.

"Шахтер" уже сотрудничает со всемирно известными (Nike, Parimatch, Pepsi, Herbalife) и ведущими украинскими брендами (СКМ, SkyUp Airlines, ПУМБ).

Теги: #спонсор #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:16 16.01.2020
"Шахтер" стал 6-м среди клубов Европы по чистой прибыли за 2018 год

"Шахтер" стал 6-м среди клубов Европы по чистой прибыли за 2018 год

18:12 02.01.2020
Два бразильца "Шахтера" и полузащитник "Зари" попали в список 50 самых перспективных игроков Европы по версии УЕФА

Два бразильца "Шахтера" и полузащитник "Зари" попали в список 50 самых перспективных игроков Европы по версии УЕФА

14:52 31.12.2019
Ахметов поздравил болельщиков ФК "Шахтер" с Новым годом

Ахметов поздравил болельщиков ФК "Шахтер" с Новым годом

15:23 16.12.2019
"Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

22:42 11.12.2019
"Шахтер" проиграл "Аталанте" в решающем матче Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

"Шахтер" проиграл "Аталанте" в решающем матче Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

17:39 28.11.2019
ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

00:14 22.11.2019
Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

19:37 21.11.2019
"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

21:48 19.11.2019
Проекта фонда ФК "Шахтер" "Давай, играй!" признан лучшим социальным проектом Европы 2019 года

Проекта фонда ФК "Шахтер" "Давай, играй!" признан лучшим социальным проектом Европы 2019 года

13:25 12.11.2019
Полиция открыла дело по факту проявления расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

Полиция открыла дело по факту проявления расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

Правоохранители направили в суд дело о мошенничестве со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста

Подготовка к олимпиаде и паралимпиаде-2020 в Токио проходит без критических проблем - Гончарук

Создано госпредприятие "Харьков-Арена", которому будет передано в управление конфискованное у Курченко имущество "Металлиста"

"Динамо" подписало нигерийца Бенито и продало парагвайца Дерлиса Гонсалеса

ПОСЛЕДНЕЕ

В конкурсе на должность главы Госагентства спорта победил Левчук - Бородянский

Правоохранители направили в суд дело о мошенничестве со средствами платежа солидарности за трансфер футболиста

Подготовка к олимпиаде и паралимпиаде-2020 в Токио проходит без критических проблем - Гончарук

Создано госпредприятие "Харьков-Арена", которому будет передано в управление конфискованное у Курченко имущество "Металлиста"

"Динамо" подписало нигерийца Бенито и продало парагвайца Дерлиса Гонсалеса

Сборная Украины перед началом Евро-2020 проведет спарринги с Кипром, Северной Ирландией и Израиля

Бородянский не считает целесообразным создание отдельного Министерства спорта

Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, в отличие от артистов, убежден Бородянский

Новак Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open

Бразильский футболист Матеус Фернандес будет выступать за "Барселону"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА