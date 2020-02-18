Rexona стала премиум-партнером ФК "Шахтер"

Торговая марка Rexona стала премиум-партнером футбольного клуба "Шахтер", 18 февраля был подписан соответствующий договор о сотрудничестве.

"Сотрудничество предусматривает создание промоматериалов и активностей для болельщиков", - сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что сотрудничество с глобальным брендом в сфере гигиены имеет для клуба большое значение. "Учитывая большой опыт присутствия Rexona в профессиональном спорте и в сфере активаций спортивных проектов, уверен, партнерство будет эффективным для клуба и привлекательным для наших болельщиков", - указал он.

"Шахтер" – первый в Украине и четвертый в мире клуб после "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", заключивший с Rexona договор о сотрудничестве. Торговая марка британско-нидерландской компании Unilever, одного из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, представлена на рынке Украины уже более 20 лет.

"Шахтер" уже сотрудничает со всемирно известными (Nike, Parimatch, Pepsi, Herbalife) и ведущими украинскими брендами (СКМ, SkyUp Airlines, ПУМБ).