Спорт

20:28 31.01.2020

Бразильский футболист Матеус Фернандес будет выступать за "Барселону"

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Бразильский футболист Матеус Фернандес будет выступать за "Барселону"

Испанская "Барселона" подписала соглашение с бразильским "Палмейрасом" о переходе в каталонский клуб полузащитника Матеуса Фернандеса.

Как сообщается на сайте "Барселоны", футболист присоединится к испанской команде 1 июля 2020 года. Сумма трансфера составит 7 млн евро плюс 3 млн в качестве бонуса. Игрок подпишет пятилетний контракт, а сумма отступных за него составит 300 млн евро.

21-летний Фернандес является воспитанником бразильского "Ботафого", оттуда перешел в "Палмейрас" в 2019 году. В этой команде он сыграл 11 матчей, забив один мяч.

Теги: #испания #фк_барселона
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