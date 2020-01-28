Сборная Украины во время Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте

Сборная Украины по футболу во время Чемпионата Европы 2020 года будет базироваться в столице Румынии Бухарест, где проведет два из трех матчей группового этапа, сообщает официальный сайт УЕФА.

Как сообщалось, сборная Украины сыграет на групповом этапе Евро-2020 с командами Нидерландов, Австрии и победителем одного из плей-офф Лиги наций УЕФА.

Четвертым соперником команды Андрея Шевченко станет либо Румыния, если в марте выиграет свой плей-офф Лиги наций, либо победитель другого плей-офф Лиги наций с участием Северной Македонии, Косово, Беларуси и Грузии.

14 июня Украина сыграет с Нидерландами в Амстердаме, 18 и 22 июня - в Бухаресте с соперником, который станет известен в марте 2020 года, и Австрией.

Евро-2020 пройдет в 12 городах по всей Европе с 12 июня по 12 июля.