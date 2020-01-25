Спорт

22:47 25.01.2020

В Минкульте опровергли информацию о якобы подаче совместной с Россией заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026

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В Минкульте опровергли информацию о якобы подаче совместной с Россией заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины опровергли распространенную СМИ информацию о якобы подаче совместной с Россией заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

"Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации. Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу вечером.

В Минкульте подчеркнули, что "неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".

Теги: #гандбол #спорт #информация #минкультуры #опровержение
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