Спорт

11:30 14.01.2020

ФК "Барселона" установила европейский рекорд по доходам, первой преодолев планку в 800 млн евро в год

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ФК "Барселона" установила европейский рекорд по доходам, первой преодолев планку в 800 млн евро в год

 Испанская "Барселона" возглавила рейтинг самых прибыльных футбольных клубов Европы.

Как сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte, за сезон-2018/19 "Барселона" заработала 840,8 млн евро, что является абсолютным рекордом. Каталонский клуб первым покорил отметку в 800 млн евро. При этом он впервые оказался на вершине этого рейтинга, который выходит уже в 23-й раз.

В пятерку лучших входят испанский "Реал" (757,3 млн евро), английский "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн), немецкая "Бавария" (660,1) и французский "Пари Сен-Жермен" (635,9 млн).

Всего в рейтинге присутствуют 20 клубов - восемь английских, четыре итальянских, по три испанских и немецких, два французских. Их совокупный доход составил 9,3 млрд евро, тогда как годом ранее - 8,3 млрд.

Состав топ-20 является стабильным, а в этом году его пополнили два новых участника - французский "Лион" (17-е место) и итальянский "Наполи" (20-е).

Теги: #барселона #футбол
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