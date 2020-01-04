Имущество "Металлиста" передано в госсобственность

Помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлиста" в Высоком", - цитирует пресс-служба начальника управления по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации Юлию Подзолкову.

Как сообщалось, в октябре 2017г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность.

"Мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам – клептократам, а харьковчанам", - сказал Луценко.

Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК " Металлист " на сумму $200 млн.

"В порядке специальной конфискации $200 млн, которые принадлежат членам организованной преступной группировки Януковича сегодня управление исполнительной службы проводит через суд решение о специальной конфискации всех имущественных прав футбольного клуба "Металлист" . Он возвращается от Курченко в доход государства", - сказал Луценко.

По его словам, после завершения процедуры возможны различные варианты последующего использования имущественных прав клуба.

"Исполнительные службы страны примут решения о его использовании: возможен вариант передачи в муниципальное управление, возможен конкурс для инвесторов, возможны другие варианты, которые находятся за рамками моей компетенции", - сказал Луценко.

9 января 2018г. заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу" сообщил, что конфискация ФК "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии.

"Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение суда о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад. Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - сказал Енин.

18 января 2018 года глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная выступила за передачу имущества ПАО "ФК "Металлист" после окончания процедуры спецконфискации в совместную собственность территориальных громад области.

11 апреля 2018 распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.