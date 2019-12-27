Киевское "Динамо" оштрафовали на 300 тыс. грн из-за поведения фанатов на матче с "Десной"

ФК "Динамо Киев" и черниговскому ФК "Десна" вынесли наказание за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура УПЛ ФК "Десна" - ФК "Динамо" к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 тыс. грн и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ", - сказано в сообщении.

Также киевское "Динамо" за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 тыс. грн.

Как сообщалось, 15 декабря перед началом поединка фанаты "Динамо" устроили дымовую завесу на поле и начало игры было немного отложено. Кроме того, в секторе столичных фанов появился баннер с надписью: "Суркисы, от##итесь от Динамо". В матче же "бело-синие" одержали победу со счетом 1:0.

Болельщики киевского "Динамо" в ходе поединка 18-го тура чемпионата Украины против черниговской "Десны" зажгли на трибуне пиротехнику, поэтому арбитру пришлось взять небольшую паузу, пока дым не развеялся. После на гостевой трибуне появился баннер, адресованный президенту "Динамо" Игорю Суркису. Болельщики с использованием ненормативной лексики требовали у братьев Суркисов отстать от клуба.