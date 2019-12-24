Спорт

22:44 24.12.2019

Стратегия развития спорта Украины до 2032 года предусматривает серьезное развитие инфраструктуры, увеличение финансирования и определение приоритетных видов спорта

3 мин читать

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин отмечает, что стратегия развития спорта и физической активности Украины до 2032 года предусматривает серьезное развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых объектов, значительное увеличение финансирования, определение приоритетных видов спорта и ведущих спортсменов в стране, а также автономизацию и самодостаточность спортивных федераций.

"Эту стратегию мы разрабатываем совместно с представителями спортивной индустрии и экспертами смежных отраслей. Мы уже презентовали ее на комитете Верховной Рады и получили поддержку. Сейчас наша стратегия размещена на официальных ресурсах министерства, и каждый может выслать свои предложения. Мы хотим, чтобы отношения к спорту, здоровью и достижениям кардинально изменилось, а наша страна стала примером и входила в Топ-20 лучших спортивных стран", - сказал он на встрече с журналистами во вторник.

Шумилин отметил, что в среднесрочной перспективе, до 2024 года, в Украине планируется иметь Международный олимпийский центр на базе центра олимпийской подготовки в Конча-Заспе и "Город спорта", 2 арены и 5 специальных спортивных объектов мирового уровня, 100 мультифункциональных стадионов, 24 мультиспортивных центра и 24 спортивных парка в каждой области Украины.

Финансирование из разных источников сферы спорта и физической культуры планируется поэтапно увеличивать из года в год. В частности, указывается, что спорт и физическая культура должны финансироваться из налогов и отчислений, которые платят те отрасли, что вредят физическому и ментальному здоровью украинцев. Профессиональные же клубы должны быть полноценными субъектами экономической деятельности и платить налоги.

Соответственно, в планах увеличение количество занимающего спортом населения Украины с 6 до 14 млн человек за период с 2020 по 2024 годы.

Стратегия предусматривает определение 25 приоритетных видов спорта с ежегодным обновлением данного перечня и определением государственного заказа на достижение результатов каждым видом спорта, и 100 ведущих спортсменов, которые будут получать государственную поддержку по прямым контрактам.

Также она предусматривает автономию спортивных федераций и достижение их полной самодостаточности с 2021 года, реализацию программы "деньги ходят за спортивной услугой" в регионах, участие в глобальной программе борьбы с допингом, 100% прозрачное финансирование спорта высших достижений на публичной IT-платформе, внедрение электронной системы пути спортсменов от их первого тренера.

В стратегии поставлена задача, чтобы Украина на Летних Олимпийских Играх в Париже в 2024 году вошла в Топ-20 лучших стран, была представлена минимум одной командой из игровых видов спорта, а стоимость медали достигала среднеевропейского уровня.

Согласно стратегии, до 2032 года все субъекты и объекты спорта и физической активности должны быть объединены в единую "экосистему спорта". До 2022 года 100% объектов спортивной инфраструктуры, клубы и федерации должны быть оцифрованы и получить государственное финансирование на основании анализа данных. В Украине должны быть снижены до минимума случаи участия в договорных матчах и использования допинга, а все правовые споры должны решаться Спортивным арбитражным судом при Национальном олимпийском комитете.

До 2032 года индустрия спорта должна составлять 3% ВПП Украины, а бюджеты клубов, федераций и спортсменов наполовину состоять из спонсорских и меценатских средств.

Теги: #развитие #стратегия #украина #спорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:58 24.12.2019
Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

22:08 24.12.2019
Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

21:59 24.12.2019
ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

21:37 24.12.2019
Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

17:51 24.12.2019
Получение аккредитации WADA для Национальной антидопинговой лаборатории Украины планируется в 2021-2023 годах – замминистра Шумилин

Получение аккредитации WADA для Национальной антидопинговой лаборатории Украины планируется в 2021-2023 годах – замминистра Шумилин

16:53 23.12.2019
Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5% – Госстат

Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5% – Госстат

12:33 23.12.2019
Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

08:05 23.12.2019
В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:37 23.12.2019
Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

07:37 23.12.2019
Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Запорожская АЭС вывела блок №6 на плановый ремонт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Получение аккредитации WADA для Национальной антидопинговой лаборатории Украины планируется в 2021-2023 годах – замминистра Шумилин

НБУ предлагает искать проблемы финансирования ФК "Динамо Киев" в построенной его собственниками бизнес-модели, а не в центробанке

Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю

"Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры и спорта инициировало отмену медсправок для спортивных соревнований и занятий спортом

НБУ предлагает искать проблемы финансирования ФК "Динамо Киев" в построенной его собственниками бизнес-модели, а не в центробанке

Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю

FIFA подала иски на Блаттера и Платини с требованием вернуть 2 млн швейцарских франков

"Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

Павелко призывает правоохранителей Испании расследовать оскорбления в адрес футболиста Зозули

Киевское "Динамо" провело худший сезон в еврокубках за последние 8 лет

"Шахтер" проиграл "Аталанте" в решающем матче Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

WADA на четыре года отстранило РФ от участия в международных спортивных соревнованиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА