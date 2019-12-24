Получение аккредитации WADA для Национальной антидопинговой лаборатории Украины планируется в 2021-2023 годах – замминистра Шумилин

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин представил национальную антидопинговую программу с конкретными сроками ее реализации, согласно которой, в частности, планируется получение Национальной антидопинговой лабораторией Украины аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2021-2023 годах.

"Украина занимает неутешительное место в рейтинге положительных допинговых проб, поэтому задача государства сейчас коренным образом изменить это и сформировать в обществе в целом и среди спортивной общественности нулевую толерантность к допингу", - сказал он на встрече с журналистами во вторник.

Шумилин рассказал, что в первом квартале 2020 года должен быть принят закон Украины "Об антидопинговой деятельности в спорте" и произойти юридическое разделение Национального антидопингового центра Украины и национальной антидопинговой лаборатории. В четвертом квартале 2020 года это разделение должно уже произойти на практике.

В 2020 году планируется также организовать работу соответствующей национальной антидопинговой платформы, усилить контроль над запрещенными веществами, и разработать соответствующие образовательные программы для превенции применения допинга.

Национальная антидопинговая лаборатория в третьем квартале 2021 года должна обзавестись надлежащим помещением для своей работы. В 2021-2023 годах лаборатория должна получить обновленный парк аналитического оборудования, которое последний раз обновлялось в 2012 году, также в этот период ее персонал должен быть увеличен с нынешних 12 до 23 специалистов с надлежащим уровнем оплаты труда.

В 2021-2023 годах на оборудование помещений лаборатории предусмотрено государственное финансирование в размере 50 млн грн и на доукомплектование оборудованием – 157 млн грн, на работу персонала в 2020-2027 годах по 7 млн грн ежегодно, на содержание лаборатории в 2021-2027 годах – по 5 млн грн ежегодно.