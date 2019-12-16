"Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" встретится с лиссабонской "Бенфикой" 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Это определила жеребьевка плей-офф турнира в понедельник в швейцарском Ньоне.

Обе команды попали в плей-офф турнира, заняв третье место в своих группах на предыдущей стадии Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля. Первая игра пройдет в Харькове.

Жребий также определил другие пары плей-офф Лиги Европы:

Вулверхэмптон Вондерерс — Эспаньол; Спортинг — Истанбул Башакшехир; Хетафе — Аякс; Байер (Леверкузен) — Порту; Копенгаген — Селтик; АПОЕЛ — Базель; Клуж — Севилья; Олимпиакос — Арсенал; АЗ Алкмаар — ЛАСК; Брюгге — Манчестер Юнайтед; Лудогорец — Интер; Айнтрахт — Зальцбург; Вольфсбург — Мальме; Рома — Гент; Рейнджерс — Брага.