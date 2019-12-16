Спорт

10:39 16.12.2019

Павелко призывает правоохранителей Испании расследовать оскорбления в адрес футболиста Зозули

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Павелко призывает правоохранителей Испании расследовать оскорбления в адрес футболиста Зозули

Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между ФК "Райо Вальекано" и "Альбасете" 15 декабря был остановлен после первого тайма в связи с оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" украинца Романа Зозули, в Украинской ассоциации футбола призывают расследовать проявление нетерпимости со стороны фанатов "Райо Вальекано".

"Ксенофобия, разжигание межнациональной розни и грубое хулиганство! Иначе нельзя назвать то, что произошло в Испании во время поединка ФК "Райо Вальекано" против клуба "Альбасете", за который выступает наш Роман Зозуля. Оскорбления, которые звучали в адрес нашего соотечественника и преданного патриота Украины, должны стать объектом тщательного расследования со стороны испанской полиции", - написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на странице в Фейсбуке в понедельник.

Павелко подчеркнул, что ксенофобии, расизму и другим проявлениям нетерпимости не место на футбольных трибунах, а также поблагодарил руководство Ла Лиги за осуждение поведения болельщиков "Райо Вальекано".

"Роман, Украинская ассоциация футбола и вся Украина поддерживают тебя" Слава Украине!", - подытожил президент УАФ.

По информации испанских СМИ, фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинского футболиста "nazi" (нацист).

Из-за этого клуб "Альбасете" отказался выходить на второй тайм. Сейчас продолжаются переговоры о продлении матча, о дате встречи сообщат позже.

Теги: #испания #матч #футбол #оскорбления
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