Спорт

00:22 29.11.2019

"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

1 мин читать
"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло шведскому "Мальме" на его поле со счетом 3:4 в пятом туре группового этапа Лиги Европы и усложнило себе задачу выхода в 1/16 финала турнира.

Киевляне пропустили уже на второй минуте. На 18-й минуте защитник Виталий Миколенко сравнял счет. На 39-й минуте Виктор Цыганков вывел гостей вперед.

В начале второго тайма завершающий карьеру капитан "Мальме" Маркус Розенберг выровнял положение. Через девять минут шведы вышли вперед.

В середине второго тайма у гостей был удален Сергей Сидорчук за вторую желтую карточку. Но на 77-й минуте словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич сравнял счет.

На шестой, добавленной к основному времени матча, минуте Розенберг сделал дубль и вырвал для "Мальме" победу.

В другом матче группы "Копенгаген" минимально обыграл в гостях со счетом 0:1 швейцарский "Лугано". После пяти туров "Копенгаген" лидирует в группе с 9 очками, "Мальме" набрал 8 очков, "Динамо" – 6, "Лугано" – 2.

Для выхода из группы "Динамо" надо в последнем туре обязательно обыграть в Киеве "Лугано".

Другой представитель Украины в Лиге Европы "Александрия" в четверг проиграла на своем поле "Вольфсбургу" со счетом 0:1 и потеряла даже теоретические шансы на выход из своей группы.

Теги: #динамо #лига_европы #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 27.11.2019
Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

01:01 27.11.2019
"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

00:14 22.11.2019
Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

19:37 21.11.2019
"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

17:02 21.11.2019
После проигрыша Италии со счетом 1:9 подал в отставку глава Федерации футбола Армении

После проигрыша Италии со счетом 1:9 подал в отставку глава Федерации футбола Армении

14:01 21.11.2019
"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

18:23 17.11.2019
Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

15:25 15.11.2019
Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

22:05 14.11.2019
Сборная Украины на последних секундах обыграла Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины на последних секундах обыграла Эстонию в товарищеском матче

13:25 12.11.2019
Полиция открыла дело по факту проявления расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

Полиция открыла дело по факту проявления расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСК относительно возможных злоупотреблений президента УАФ Павелко представит итоги работы 15 апреля 2020 года

"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

УАФ просит правоохранительные органы расследовать возможную причастность руководства ФФУ при Г.Суркисе к завладению средств УЕФА

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

ВСК относительно возможных злоупотреблений президента УАФ Павелко представит итоги работы 15 апреля 2020 года

Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

World Athletics приостановила процесс восстановления членства атлетов из РФ

УАФ просит правоохранительные органы расследовать возможную причастность руководства ФФУ при Г.Суркисе к завладению средств УЕФА

Беленюк провёл "круглый стол" о перспективах развития спорта в системе образования

Проекта фонда ФК "Шахтер" "Давай, играй!" признан лучшим социальным проектом Европы 2019 года

Украина направила Японии ноту из-за участия в турнире по каратэ команды "ДНР"

В Бельгии будут наказывать футбольные клубы за расизм и гомофобию болельщиков

УАФ обещает тщательное расследование возможных проявлений расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА