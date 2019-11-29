"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло шведскому "Мальме" на его поле со счетом 3:4 в пятом туре группового этапа Лиги Европы и усложнило себе задачу выхода в 1/16 финала турнира.

Киевляне пропустили уже на второй минуте. На 18-й минуте защитник Виталий Миколенко сравнял счет. На 39-й минуте Виктор Цыганков вывел гостей вперед.

В начале второго тайма завершающий карьеру капитан "Мальме" Маркус Розенберг выровнял положение. Через девять минут шведы вышли вперед.

В середине второго тайма у гостей был удален Сергей Сидорчук за вторую желтую карточку. Но на 77-й минуте словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич сравнял счет.

На шестой, добавленной к основному времени матча, минуте Розенберг сделал дубль и вырвал для "Мальме" победу.

В другом матче группы "Копенгаген" минимально обыграл в гостях со счетом 0:1 швейцарский "Лугано". После пяти туров "Копенгаген" лидирует в группе с 9 очками, "Мальме" набрал 8 очков, "Динамо" – 6, "Лугано" – 2.

Для выхода из группы "Динамо" надо в последнем туре обязательно обыграть в Киеве "Лугано".

Другой представитель Украины в Лиге Европы "Александрия" в четверг проиграла на своем поле "Вольфсбургу" со счетом 0:1 и потеряла даже теоретические шансы на выход из своей группы.