ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

Футбольный клуб "Шахтер" и популярный в Украине мессенджер Viber подписали партнерское соглашение на один год.

"В рамках сотрудничества у клуба появилось сообщество в Viber и собственный стикерпак с изображением игроков основы, маскота, множества знаковых событий из жизни и истории команды, а также легендарных фраз, популярных среди болельщиков "горняков", - сообщает официальный сайт клуба.

"Совместные проекты, подобные этому, наглядно демонстрируют, как спортивные команды могут использовать технологии для более плотного взаимодействия со своей аудиторией. Так, Viber расширяет формат взаимосвязи клуба и болельщиков, выводя его далеко за рамки просмотра матчей по телевизору", – отмечает директор по развитию бизнеса Viber в странах СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки Ананас Райков.

"По статистике, Viber – самое популярное в Украине приложение для общения, которое установлено на 9 из 10 смартфонов. Для клуба важно коммуницировать с болельщиками там, где им удобно. Поэтому партнерство с Viber – важный шаг, чтобы стать ближе к болельщикам. Из сообщества можно будет получать максимальное количество новостей о "Шахтере" в удобном формате", – прокомментировал сотрудничество директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов.