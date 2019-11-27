Спорт

12:03 27.11.2019

Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

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Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

Американский инвестиционный фонд Silver Lake покупает долю в City Football Group (CFG), владельце английского футбольного клуба "Манчестер Сити", в рамках сделки, оценивающей компанию в $4,8 млрд.

Silver Lake заплатит $500 млн за долю в City Football Group в размере чуть больше 10%, говорится в совместном заявлении компаний.

City Football Group планирует использовать полученные средства для расширения бизнеса за рубежом и развития технологических и инфраструктурных активов. Ни один из акционеров компании не продал свою долю, владельцем контрольного пакета акций осталась Abu Dhabi United Group.

Под управлением Silver Lake находятся активы в размере около $43 млрд. Компания увеличивает вложения в спорт и индустрию развлечений, включая инвестиции в Endeavor Group Holdings Inc., которая владеет различными активами в развлекательной сфере.

Теги: #футбол #манчестер_сити
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