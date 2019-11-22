Спорт

23:06 22.11.2019

World Athletics приостановила процесс восстановления членства атлетов из РФ

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World Athletics приостановила процесс восстановления членства атлетов из РФ

Восстановление полноценного членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлен, заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен на пресс-конференции в пятницу в Монако.

"Думаю, вы все видели пресс-релиз Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit вчера. Это обсуждалось вчера и сегодня (...) Совету предложено приостановить процесс восстановления Российской федерации", - сказал Андерсен.

Он добавил, что World Athletics в связи с приостановкой восстановления членства ВФЛА пересмотрит систему предоставления спортсменам права выступать под нейтральным флагом.

"Решено поручить членам рабочей группы и группы по рассмотрению вопросов, связанных с допингом, пересмотреть механизм по допуску нейтральных атлетов (ANA), учрежденный в июне 2016 года", - рассказал он.

Андерсен пояснил, что задача пересмотра - выяснить, можно ли продолжать использовать этот механизм на фоне ситуации с ВФЛА. Все запросы спортсменов об участии в соревнованиях в нейтральном статусе, которые будут поступать до завершения процедуры пересмотра, пока что рассматриваться не будут, предупредил он.

Членство ВФЛА в World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. В настоящее время разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает World Athletics.

Накануне независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось о временном отстранении президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. ВФЛА обвиняют в серьезных нарушениях антидопинговых правил, включая отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию.

Теги: #рф #допинг
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