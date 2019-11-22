Спорт

15:24 22.11.2019

Беленюк провёл "круглый стол" о перспективах развития спорта в системе образования

1 мин читать

Зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта Жан Беленюк ("Слуга народа") в ходе "круглого стола" с представителями спортивных учебных заведений различного уровня со всей Украины презентовал стратегию развития спорта в рамках реформированной системы образования, а также выслушал мнения специалистов касательно проблем отрасли и их решению.

"Вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать - это бюджетное финансирование и кадровое обеспечение в сфере спорта, ставим вопрос физической культуры в школах, места спортивных училищ в общей системе спорта и подготовка специалистов в области физкультуры и спорта", - сказал Беленюк на "круглом столе" в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что озвученные в ходе мероприятия рекомендации профильных специалистов лягут в основу конкретного плана действий по решению проблем отрасли.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на мероприятии присутствует около сотни представителей учебных спортивных заведений: это и профильные вузы, и спортивные училища, школы, а также дворцы спорта со всей страны.

О планах в государственной политике в области физкультуры и спорта в ходе "круглого стола" рассказали также заместители министров образования и науки, а также молодёжи и спорта Максим Ярмистый и Александр Ярема.

Теги: #беленюк #образование #спорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:09 19.11.2019
К концу года в университетах будет создан 21 центр коллективного пользования научным оборудованием

К концу года в университетах будет создан 21 центр коллективного пользования научным оборудованием

12:10 12.11.2019
Парламент намерен отказаться от диплома гособразца и сделать при поступлении в ВУЗы обязательным экзамен по иностранному языку

Парламент намерен отказаться от диплома гособразца и сделать при поступлении в ВУЗы обязательным экзамен по иностранному языку

19:11 07.11.2019
Мы будем защищать инвестиции, поступающие в Украину - Зеленский

Мы будем защищать инвестиции, поступающие в Украину - Зеленский

18:07 06.11.2019
Обнародованы виды заданий и критерии оценивания для ВНО-2020

Обнародованы виды заданий и критерии оценивания для ВНО-2020

13:51 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минкультуры и спорта в сумме 15,084 млрд грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минкультуры и спорта в сумме 15,084 млрд грн

12:47 30.10.2019
Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

08:48 19.10.2019
Гвоздик проиграл бой за титулы WBC и IBF российскому боксеру Бетербиеву

Гвоздик проиграл бой за титулы WBC и IBF российскому боксеру Бетербиеву

20:55 18.10.2019
Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

Зеленский считает, что культура, наука и спорт могут способствовать не только популяризации Украины, но и ее объединению

20:03 17.10.2019
Минобразования рассматривает варианты реформы школьного образования параллельно с повышением зарплат учителям - Маркарова

Минобразования рассматривает варианты реформы школьного образования параллельно с повышением зарплат учителям - Маркарова

14:40 10.10.2019
Владимир Дубинский: "В спорте всегда есть куда расти"

Владимир Дубинский: "В спорте всегда есть куда расти"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Сборная Украины на последних секундах обыграла Эстонию в товарищеском матче

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

После проигрыша Италии со счетом 1:9 подал в отставку глава Федерации футбола Армении

"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

Проекта фонда ФК "Шахтер" "Давай, играй!" признан лучшим социальным проектом Европы 2019 года

Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Сборная Украины на последних секундах обыграла Эстонию в товарищеском матче

Украина направила Японии ноту из-за участия в турнире по каратэ команды "ДНР"

В Бельгии будут наказывать футбольные клубы за расизм и гомофобию болельщиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА