Беленюк провёл "круглый стол" о перспективах развития спорта в системе образования

Зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта Жан Беленюк ("Слуга народа") в ходе "круглого стола" с представителями спортивных учебных заведений различного уровня со всей Украины презентовал стратегию развития спорта в рамках реформированной системы образования, а также выслушал мнения специалистов касательно проблем отрасли и их решению.

"Вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать - это бюджетное финансирование и кадровое обеспечение в сфере спорта, ставим вопрос физической культуры в школах, места спортивных училищ в общей системе спорта и подготовка специалистов в области физкультуры и спорта", - сказал Беленюк на "круглом столе" в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что озвученные в ходе мероприятия рекомендации профильных специалистов лягут в основу конкретного плана действий по решению проблем отрасли.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на мероприятии присутствует около сотни представителей учебных спортивных заведений: это и профильные вузы, и спортивные училища, школы, а также дворцы спорта со всей страны.

О планах в государственной политике в области физкультуры и спорта в ходе "круглого стола" рассказали также заместители министров образования и науки, а также молодёжи и спорта Максим Ярмистый и Александр Ярема.