После проигрыша Италии со счетом 1:9 подал в отставку глава Федерации футбола Армении

Президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян в четверг заявил о своей отставке.

"Исходя из последнего результата, мы сегодня обсудили создавшуюся ситуацию, в результате чего я принял решение о своей отставке", - сказал Ванецян журналистам по итогам заседания исполкома Федерации футбола вечером в четверг.

19 ноября в последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 армянская сборная в выездном матче проиграла команде Италии со счетом 9:1.

Ванецян, который был назначен на должность главы федерации в сентябре 2018 года, сообщил, что 23 декабря пройдут выборы нового исполнительного комитета и президента.

В сентябре 2019 года Ванецян был освобожден с должности директора Службы национальной безопасности Армении.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с Ванецяном сценарии его дальнейшей деятельности.

"Думаю, господин Ванецян сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финал Чемпионата Европы по футболу", - отметил Пашинян.

После ухода с должности главы Службы нацбезопасности Ванецян выступил с заявлением, отметив, что свое решение "в сложившейся ситуации и в контексте будущего развития событий" считает самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении. Он заявил, что его отставка должна стать сигналом руководству Армении о необходимости отказаться от хаотичных и стихийных решений.

"Стихийность принятия решений, хаос действий, неспособность отличить приоритетное от второстепенного - не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развитий несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом: "Остановись", а во всех остальных вариантах победит долг перед родиной", - заявил тогда Ванецян.