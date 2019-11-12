Спорт

19:52 12.11.2019

В Бельгии будут наказывать футбольные клубы за расизм и гомофобию болельщиков

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В Бельгии будут наказывать футбольные клубы за расизм и гомофобию болельщиков

Профессиональная футбольная лига Бельгии, в которую входят 24 клуба, решила не допускать на матчи без прохождения специального образовательно-воспитательного курса болельщиков, замеченных в ходе игр в выкрикивании расистских и гомофобных лозунгов и других оскорбительных действиях.

Кроме того, Pro League объявила о том, что ответственность за поведение фанатов возлагается на их клубы, сообщили во вторник издания бельгийской группы Mediahuis.

Реализацией такого плана Pro League рассчитывает "изгнать со стадионов любые напевы и выкрики дискриминационного или оскорбительного содержания".

Лига разработала серию предложений по профессиональным клубам от предупреждений до санкций и надеется, что этот план будет применен и в отношении любительских команд.

По словам официального представителя Pro League, после серьезных инцидентов с поведением болельщиков в последние годы такие факты больше не могут оставаться безнаказанными.

"Это никогда по-настоящему не осознавалось как недостойное поведение, а воспринималось скорее, как традиционный фольклор. Это время прошло", - заявил он.

По его словам, теперь за любые оскорбительные выкрики в адрес арбитров или игроков соответствующие клубы без всяких исключений должны будут отвечать перед футбольным союзом. Это потребует большой дополнительной работы, но лига к ней готова ради достойного проведения игр.

Теги: #бельгия #болельщики #борьба #расизм
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